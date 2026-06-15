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Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima/ Carmen consola uma desolada Flor

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 16min
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima/ Carmen consola uma desolada Flor - TVI

Mal Flor sabe que está a ser 'acarinhada' pela sua pior inimiga.

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Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) desaba a chorar, profundamente abalada com a possibilidade de perder António (João Catarré) para Débora (Elisa Volpatto). Maria de Fátima (Rita Pereira) consola-a, dizendo compreender a sua angústia por estar dividida entre dois homens, e assegura-lhe que o tempo trará respostas. Sai prometendo não contar a ninguém o que viu.

Sozinha, Maria de Fátima sorri, satisfeita por perceber que ninguém a reconhece naquela casa.

Flor admite a Carla que tem muito medo de perder António para sempre e pede-lhe que fale com José para tentar perceber o que ele pensa sobre a mulher que o quer contratar. Carla fica confusa com a revelação.

Recorde-se que Flor já fez uma cena de ciúmes a António:

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