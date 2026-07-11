Vem aí em «Terra Forte»: Nova herdeira pode ficar com metade da fortuna de Flor

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) explica a Rambo haver a possibilidade de Manuel (António Capelo) ter tido outra filha que nunca foi reconhecida, e a neta dela poder agora reclamar metade da fortuna a Flor se isso se confirmar, dizendo que aquilo será a vingança perfeita que terá por ter passado o mesmo com Flor (Benedita Pereira) quando ela ressurgiu.
Maria de Fátima diz a Rambo achar que pode recuperar toda a fortuna dos Terra Forte se manipular bem Sónia (Mafalda Tavares), algo que não será muito difícil de fazer.
Recorde-se que Flor tem estado à frente da Açoreana e tem contado com o apoio de pessoas como Dudu: