Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima tenta ficar a sós com Flor e tudo muda

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 36min
Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima tenta ficar a sós com Flor e tudo muda

O impensável acontece.

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) dá dinheiro à enfermeira para a deixar a sós com Flor (Benedita Pereira), esboçando ar maligno. Fica surpresa ao a ver acordada a sorrir-lhe.

Flor pede desculpa a Maria de Fátima por todas as coisas que lhe disse, percebendo agora que ela gosta dela de verdade, tendo-a salvado da morte na praia. Flor pede à irmã que recomecem do zero a relação delas. Maria de Fátima sorri emocionada e sincera a assentir.

Maria de Fátima diz a Flor estar ansiosa que ela volte para casa, fazendo-lhe a surpresa de José e Carla também estar em Florianópolis para a ver. Flor sorri comovida. Maria de Fátima também diz a Flor querer tratar de fazerem as divisões da herança, algo que prometeu a Sammy (José Fidalgo), salientando que o seu casamento vai de vento em popa. Flor disfarça a sua tristeza.

Relembre-se que Maria de Fátima já assumiu querer ser uma pessoa melhor:

