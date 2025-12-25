Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima tenta ficar a sós com Flor e tudo muda

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz acusação bombástica e luta com Maria de Fátima dentro de água

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) dá dinheiro à enfermeira para a deixar a sós com Flor (Benedita Pereira), esboçando ar maligno. Fica surpresa ao a ver acordada a sorrir-lhe.

Flor pede desculpa a Maria de Fátima por todas as coisas que lhe disse, percebendo agora que ela gosta dela de verdade, tendo-a salvado da morte na praia. Flor pede à irmã que recomecem do zero a relação delas. Maria de Fátima sorri emocionada e sincera a assentir.

Maria de Fátima diz a Flor estar ansiosa que ela volte para casa, fazendo-lhe a surpresa de José e Carla também estar em Florianópolis para a ver. Flor sorri comovida. Maria de Fátima também diz a Flor querer tratar de fazerem as divisões da herança, algo que prometeu a Sammy (José Fidalgo), salientando que o seu casamento vai de vento em popa. Flor disfarça a sua tristeza.

