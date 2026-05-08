Vem aí em «Terra Forte»: Testemunha do que aconteceu no cruzeiro recusa fazer queixa de Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Matheus treme nervoso com a conversa que está a ter com Flor (Benedita Pereira), que o sossega a dizer que não está ali para o julgar. Matheus acaba por contar-lhe que viu efetivamente Maria de Fátima (Rita Pereira) a empurrá-la para o mar no cruzeiro. Flor olha-o em choque.
Flor vê no álbum uma fotografia de Maria de Fátima, com Matheus a confirmar que foi aquela mulher quem a atirou para o mar no cruzeiro. Flor questiona-o porque se manteve em silêncio, com Matheus a dizer ter receio que o culpassem a ele ter sido uma criança problemática, esperando agora que se faça justiça.
Matheus diz a Flor que não vai fazer queixa devido ao seu historial psiquiátrico e despede-se de Flor a dizer esperar que ela consiga provar que Maria de Fátima a tentou matar.
Foi assim que Flor conseguiu chegar até à testemunh: