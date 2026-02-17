Vem aí em «Terra Forte»: Tudo muda! Maria de Fátima faz proposta inesperada a Flor

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) olha atónita para Flor (Benedita Pereira) a entrar, com esta a dizer-lhe resoluta terem de falar sobre ela ter batido em Rosinha (Francisca Salgado). Maria de Fátima dá os parabéns a Flor a admitir que a subestimou, nunca tendo pensado que ela conseguiria arranjar aquele aliado de peso. Maria de Fátima diz que o melhor para ambas será chegarem a um acordo, propondo-lhe comprar a parte dela na empresa. Flor vai seguindo a conversa confusa, mas sem se desmanchar.

Maria de Fátima diz a Flor fazer mais sentido continuar ela com a empresa, comprando-lhe a sua parte. Flor faz menção à casa de família, dizendo querer mesmo ficar com ela. Maria de Fátima diz a Flor ir guardar o vídeo dela com Sammy (José Fidalgo) como seguro de ela nunca contar o que sabe sobre ela. Flor assente a disfarçar o seu ar intrigado.

Maria de Fátima diz a Flor ter outra exigência para findarem a guerra entre elas, que passa por ela nunca ficar com Sammy, dizendo que fica em clara desvantagem em relação ao que ela sabe sobre ela. Flor assente a disfarçar. Flor diz a Maria de Fátima também precisarem de separar Rosinha e Dudu (Tomás Taborda). Maria de Fátima estranha, mas anui.

Recorde o momento de toda a chantagem inicial: