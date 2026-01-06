Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:00
Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo - TVI

Flor admite ter fingido a morte e o peso da mentira.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», António (João Catarré) confronta Flor (Benedita Pereira), pressionando-a a admitir se não sente vontade de se vingar de Maria de Fátima (Rita Pereira), por esta ter ficado com a vida que poderia ter sido a sua ao lado de Sammy (José Fidalgo), além da suspeita de ter sido ela quem a empurrou do cruzeiro. Após resistir, Flor acaba por confessar que esse pensamento a acompanha desde o dia do acidente.

Num momento de grande fragilidade, Flor revela ainda que vive diariamente atormentada por dúvidas, questionando se fez bem ao fingir a própria morte e ao esconder de Sammy que Rosinha (Francisca Salgado) é sua filha. António, por sua vez, garante nunca ter duvidado de que Flor é a mulher da sua vida e admite o seu receio de que, caso Sammy descubra a verdade sobre Rosinha, faça tudo para reconquistá-la.

A revelação deixa Flor séria e pensativa. Sem dizer mais nada, afasta-se para ir falar com Rosinha, deixando no ar um clima de tensão e incerteza.

Relembre-se que António e Sammy ainda estão a lutar pela mesma mulher:

Relacionados

Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero

Vem aí «Terra Forte»: Rosinha e Dudu em risco, António prepara golpe inesperado

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor entra num plano arriscado

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Ao sentir-se ameaçado, Dudu faz chantagem com Rosinha

Terra Forte
Hoje

Vivi garante sobre Marcus e Glória: «Não vão ficar juntos à minha custa»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Sammy assume não querer desistir de Flor… e quem não deve, ouve

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Cobra planeia com Caio roubar todo o dinheiro de Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem

Vivi não resiste a espiar os filhos em casa de Armando…, mas é surpreendida por outro membro da família

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Em tempos de tempestade, Sara Barradas revela o seu gosto mais polémico

15 nov 2025
1

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

A Protegida
Ontem
2

«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar

dom, 4 jan
3

Pedro Bianchi Prata

20 out 2025
4
03:16

Viaje até aos bastidores do evento de apresentação da novela da TVI, “Amor à Prova”

Dois às 10
Hoje
5

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

26 set 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo

Terra Forte
Hoje

Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?

Amor à Prova
Ontem

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

A Fazenda
Ontem

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Ontem

Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Há pessoas que me vão matar mas...»: Ana Guiomar emociona ao confessar a sua maior prova de amor

Amor à Prova
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo

Terra Forte
Hoje

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo segue as pisadas da mãe e surpreende com salto de coragem

Ontem

À procura do homem dos seus sonhos, apresentadora famosa vive uma surpresa inesperada

Ontem

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vão ser pais (pela terceira vez)

Ontem

Família Patrocínio está a aumentar. Vem aí mais um bebé

Ontem
Mais Fora do Ecrã