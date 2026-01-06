Vem aí «Terra Forte»: Flor confessa desejo de vingança e revela segredo que pode mudar tudo

Em «Terra Forte», António (João Catarré) confronta Flor (Benedita Pereira), pressionando-a a admitir se não sente vontade de se vingar de Maria de Fátima (Rita Pereira), por esta ter ficado com a vida que poderia ter sido a sua ao lado de Sammy (José Fidalgo), além da suspeita de ter sido ela quem a empurrou do cruzeiro. Após resistir, Flor acaba por confessar que esse pensamento a acompanha desde o dia do acidente.

Num momento de grande fragilidade, Flor revela ainda que vive diariamente atormentada por dúvidas, questionando se fez bem ao fingir a própria morte e ao esconder de Sammy que Rosinha (Francisca Salgado) é sua filha. António, por sua vez, garante nunca ter duvidado de que Flor é a mulher da sua vida e admite o seu receio de que, caso Sammy descubra a verdade sobre Rosinha, faça tudo para reconquistá-la.

A revelação deixa Flor séria e pensativa. Sem dizer mais nada, afasta-se para ir falar com Rosinha, deixando no ar um clima de tensão e incerteza.

