Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

  Hoje às 09:26
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada - TVI

Tudo pode acontecer a Flor.

Em «Terra Forte», Flor acusa Maria de Fátima de se estar a aproveitar da situação, mas a irmã refuta querer
apenas salvar o seu casamento com Sammy. Maria de Fátima (Rita Pereira) agradece a Flor (Benedita Pereira) por a ajudar a perceber que precisa de dar um novo impulso ao seu casamento, mas explode de raiva quando a irmã lhe diz que terá de aceitar que é a ela que Sammy (José Fidalgo) ama.

Furiosa, exige que Flor  e o resto da família saiam imediatamente de casa, sugerindo até que Flor trabalhe como empregada até conseguir mudar-se. Desolada, Flor aceita e parte, arrasada, deixando para trás o lar familiar.

Relembre-se que Maria de Fátima filmou Flor e Sammy a fazer amor:

