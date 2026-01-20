Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Em «Terra Forte», Flor acusa Maria de Fátima de se estar a aproveitar da situação, mas a irmã refuta querer

apenas salvar o seu casamento com Sammy. Maria de Fátima (Rita Pereira) agradece a Flor (Benedita Pereira) por a ajudar a perceber que precisa de dar um novo impulso ao seu casamento, mas explode de raiva quando a irmã lhe diz que terá de aceitar que é a ela que Sammy (José Fidalgo) ama.

Furiosa, exige que Flor e o resto da família saiam imediatamente de casa, sugerindo até que Flor trabalhe como empregada até conseguir mudar-se. Desolada, Flor aceita e parte, arrasada, deixando para trás o lar familiar.

Relembre-se que Maria de Fátima filmou Flor e Sammy a fazer amor: