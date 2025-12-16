Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Rosinha confessa acordo secreto com a mãe e Dudu fica devastado

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:38
Vem aí «Terra Forte»: Rosinha confessa acordo secreto com a mãe e Dudu fica devastado - TVI

Jantar em família revela emoções à flor da pele.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Leumi e Susette percebem que Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) estão envolvidos na biblioteca e decidem arranjar uma forma de acabar com a situação. Ao ouvirem o alarme de incêndio, Dudu e Rosinha saem rapidamente da biblioteca, constrangidos.

Leumi e Susette explicam-lhes que tiveram de fingir que havia fogo para que eles se separassem, acrescentando que foi graças a Dani (Camy Ribau) que Magui não percebeu nada.

Mais tarde, Dudu comenta a Rosinha que todos aqueles problemas poderiam ser evitados se eles assumissem que estão a namorar. Rosinha responde que ainda é cedo para isso. Ela confessa também que fez um acordo com a mãe, no qual se comprometeu a lutar para recuperar a herança da família, e que em troca a mãe exigiu que ela acabasse a relação com Dudu.

Magoados, Dudu conclui que, aparentemente, o dinheiro é mais importante do que ele e sai de imediato, frustrado.

No mesmo dia, António (João Catarré) janta com as filhas, Dudu e Dani, e Dudu ignora os olhares tristes de Rosinha. Durante o jantar, António comenta que duvida que o jantar romântico de Maria de Fátima (Rita Pereira) e Sammy (José Fidalgo), corra bem. Dani, por sua vez, avisa Rosinha que não vai permitir que ela volte a magoar Dudu, ao que Rosinha responde que a situação é mais complexa do que ela pensa.

Relembre-se do plano de Dudu, Rosinha e Dani: 

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Delfina ultrapassa os limites e é expulsa e avisada

Vem aí em «A Protegida»: Paixão ou vingança? Isabel quer seduzir Francisco

Vem aí em «Terra Forte»: Armando quer fazer uma vida ao lado de Babi?

Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Terra Forte
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Sammy arrisca tudo por Flor e ameaça relação com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Maria de Fátima muda de ideias e quer que José e Carla vão para o Brasil

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima é aplaudida por salvar Flor

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Sammy confronta Dudu: «Queres ver os teus pais separados?»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- A conversa emocionante de Rosa Maria e Maria de Fátima: «O meu amor por ti cresceu»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

«Ser-te-ei eternamente grato por tudo»: A homenagem de Tony Carreira a uma presença única e marcante na vida da filha Sara

Ontem
1

Tony Carreira completa 61 anos. Recorde alguns dos seus maiores sucessos!

30 dez 2024
2

Ana Guiomar anuncia grande novidade ao lado de alguém especial

Festa é Festa
Ontem
3

Na outra ponta do mundo, Ana Guiomar deixa todos de queixo caído e até lhe chamam de «rainha»

Festa é Festa
seg, 24 mar
4

«Isto foi um aviso…»: Bárbara Norton de Matos deixa alerta sobre o seu estado de saúde

Ontem
5

«Fui recebida pelo Presidente da República»: Bárbara Norton de Matos tem momento memorável

sex, 23 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Sammy arrisca tudo por Flor e ameaça relação com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se

A Protegida
Hoje

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho

Hoje

«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida

Festa é Festa
Hoje

«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying

Hoje

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

Hoje
Mais Fora do Ecrã