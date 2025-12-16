Vem aí «Terra Forte»: Rosinha confessa acordo secreto com a mãe e Dudu fica devastado

Em «Terra Forte», Leumi e Susette percebem que Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) estão envolvidos na biblioteca e decidem arranjar uma forma de acabar com a situação. Ao ouvirem o alarme de incêndio, Dudu e Rosinha saem rapidamente da biblioteca, constrangidos.

Leumi e Susette explicam-lhes que tiveram de fingir que havia fogo para que eles se separassem, acrescentando que foi graças a Dani (Camy Ribau) que Magui não percebeu nada.

Mais tarde, Dudu comenta a Rosinha que todos aqueles problemas poderiam ser evitados se eles assumissem que estão a namorar. Rosinha responde que ainda é cedo para isso. Ela confessa também que fez um acordo com a mãe, no qual se comprometeu a lutar para recuperar a herança da família, e que em troca a mãe exigiu que ela acabasse a relação com Dudu.

Magoados, Dudu conclui que, aparentemente, o dinheiro é mais importante do que ele e sai de imediato, frustrado.

No mesmo dia, António (João Catarré) janta com as filhas, Dudu e Dani, e Dudu ignora os olhares tristes de Rosinha. Durante o jantar, António comenta que duvida que o jantar romântico de Maria de Fátima (Rita Pereira) e Sammy (José Fidalgo), corra bem. Dani, por sua vez, avisa Rosinha que não vai permitir que ela volte a magoar Dudu, ao que Rosinha responde que a situação é mais complexa do que ela pensa.

