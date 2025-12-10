Vem aí em «Terra Forte»: Flor está em risco de vida

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) começa a fechar os olhos, muito debilitada. António (João Catarré) olha-a aflito.

Paramédicos entram de urgência no hospital com Flor, que continua em estado muito crítico por ter sofrido uma concussão grave e ter ficado sem respirar dois minutos.

António fica a vê-los afastar-se com ar arrasado.

Equipa médica analisa Flor, que continua em risco grave por falência dos órgãos. Todos a olham com muitas reservas.

Recorde-se que Flor estava a lutar pelo que tinha direito: