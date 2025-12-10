Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Flor está em risco de vida

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:07
Vem aí em «Terra Forte»: Flor está em risco de vida - TVI

O prognóstico não é positivo.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) começa a fechar os olhos, muito debilitada. António (João Catarré) olha-a aflito.

Paramédicos entram de urgência no hospital com Flor, que continua em estado muito crítico por ter sofrido uma concussão grave e ter ficado sem respirar dois minutos.

António fica a vê-los afastar-se com ar arrasado.

Equipa médica analisa Flor, que continua em risco grave por falência dos órgãos. Todos a olham com muitas reservas.

Recorde-se que Flor estava a lutar pelo que tinha direito:

Relacionados

Vem aí em «Terra Forte»: Armando tem interesse em Vivi?

Vem aí em «Terra Forte»: Dani descobre quem é Vini e o caos instala-se

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Delfina ultrapassa os limites e é expulsa e avisada

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Armando quer fazer uma vida ao lado de Babi?

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Susette ignora as ordens de Leumi

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Comportamento do cão de Vivi deixa os jovens intrigados

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Farsa de Vivi é descoberta no seu próprio funeral?

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Cobra mexe os 'cordelinhos' para safar Maria de Fátima e conta tudo a Sammy

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

Ontem
1

Noivo de Maria Botelho Moniz leva o filho a um lugar marcante: «Foi especial vê-lo chegar»

seg, 4 ago
2

Exclusivo «Terra Forte»: Flor é operada de urgência

Terra Forte
dom, 23 nov
3

Vem aí em «Terra Forte»: Armando quer fazer uma vida ao lado de Babi?

Terra Forte
Hoje
4

Exclusivo «A Protegida»: JD rejeita Mónica e vai-se embora

A Protegida
seg, 24 nov
5

Vem aí em «Terra Forte»: Flor está em risco de vida

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Delfina ultrapassa os limites e é expulsa e avisada

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Paixão ou vingança? Isabel quer seduzir Francisco

A Protegida
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Armando quer fazer uma vida ao lado de Babi?

Terra Forte
Hoje

«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

Ontem

Terra Forte: Farsa de Vivi é descoberta no seu próprio funeral?

Terra Forte
Ontem

«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Ontem
FORA DO ECRÃ

«A dar luta»: Catarina Siqueira mostra realidade das primeiras noites após ser mãe

Hoje

«Urgente exigir respeito»: Desabafo inesperado de Rosa Bela emociona milhares de portugueses

Hoje

Passeio natalício com animais: Sara Barradas e José Raposo revelam programa de sonho para toda a família

A Protegida
Ontem

«Ficou divinal»: Sara Prata revela receita secreta de abóbora que vai aquecer toda a família neste Natal

Ontem

«A vida às vezes surpreende-nos»: Noivo de Maria Botelho Moniz comove o país com gesto único

Ontem

“Quero que o tempo pare”: Matilde Breyner comove com imagem especial do aniversário da filha

Ontem
Mais Fora do Ecrã