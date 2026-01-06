Vem aí em «Terra Forte»: Flor entra num plano arriscado

Em «Terra Forte», Mané (Simão Fumega) e Joana (Vera Macedo) dizem que talvez seja melhor irem embora por ser óbvio que Rosinha (Francisca Salgado) não gostou da visita deles. Estranham que todos insistam para que eles fiquem.
Flor surpreende Mané e Joana ao dizer que quer ajudá-los, por saber que Rosinha gosta deles.
Rosinha discute furiosa com Dudu por ele não se colocar no lugar de quem luta por um futuro melhor e se recusar a ajudar Mané e Joana.
Flor (Benedita Pereira) e António (João Catarré) saem para irem procurar Rosinha.
António, Carla (Marina Albuquerque) e José (Paulo Calatré) explicam a Flor que encontraram acidentalmente Mané e Joana em Florianópolis e pensaram imediatamente neles para acabarem com o namoro de Rosinha e Dudu. Flor anui ter sido uma ótima ideia. Todos avisam receosos Carla para ela ter cuidado com o que diz para que ninguém descubra de quem é Rosinha filha.
Recorde o acordo que Rosinha e Flor tinham: