Terra Forte

Vem aí «Terra Forte»: Marcus arma plano macabro com seguro de Vivi

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 47min
Vem aí «Terra Forte»: Marcus arma plano macabro com seguro de Vivi - TVI

Flor, Rosinha e Magui ouviram tudo!

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira), Rosinha (Francisca Salgado) e Magui (Matilde Serrasqueiro) ficam chocadas ao ouvir Kadu revelar o plano macabro de Marcus (Vitor Hugo): ele quer ficar com todo o dinheiro dos seguros da morte de Vivi (Sofia Nicholson), sem se importar com o bem-estar dos filhos. Kadu acrescenta que nem a intervenção de Armando tem conseguido demover o pai, que, como se não bastasse, traía Vivi com a sua melhor amiga, aumentando ainda mais a traição e a tensão em torno do segredo.

Relembre-se que Vivi está quase de regresso: 

