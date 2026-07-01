Vem aí em «A Madrasta»: Alerta! Miguel sofre um acidente

Em «A Madrasta», Miguel (Bernardo Cascais) conduz a sua mota numa rua movimentada. Impaciente, acelera por entre o trânsito, ziguezagueando imprudentemente. Ao fazer uma ultrapassagem perigosa, perde o controlo da mota e despista-se contra um poste, perdendo a consciência.

O Padre (Paulo Matos) quer contar a Diana (Inês Castel-Branco) que Pedro (Albano Jerónimo) vai casar com Francisca (Matilde Reymão), mas Diana tem um pressentimento sobre o filho, que a faz desequilibrar-se. O Padre pergunta-lhe se está bem e Diana diz que aconteceu algo a Miguel.

Simão (João Maneira) diz que Miguel teve um acidente de mota e Pedro sente-se culpado, pois sabe que Miguel ficou nervoso com a discussão que tiveram. O Padre liga a Pedro, mas ele rejeita a chamada.

Carminho (Teresa Tavares) e Felícia (Isabel Abreu) vão para o hospital. Carminho questiona se o telefonema para Miguel teria a ver com o acidente. O Padre chega e fica aterrado ao saber que Miguel sofreu um acidente. O Padre não tem dúvidas de que Diana pressentiu aquilo

Recorde, no vídeo acima, o momento em que Miguel fez as malas para sair de casa.