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A Madrasta

Vem aí em «A Madrasta»: Miguel conhece Diana sem imaginar que está diante da própria mãe

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 15min
Vem aí em «A Madrasta»: Miguel conhece Diana sem imaginar que está diante da própria mãe - TVI

Um encontro inesperado, que deixa Diana num misto de emoções.

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Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) vem a sair de casa e fica pregada ao chão. Acaba de ver o filho. Miguel (Bernardo Cascais) está junto da sua mota, a tirar o capacete da bagageira.

Diana emociona-se ao ver Miguel e sente uma tontura. Ele repara e vai ajudá-la. Diana sente um calafrio quando ele lhe toca. Miguel acha que já a viu antes e Diana diz que mora ali. Miguel conta que também está ali provisoriamente, porque está com problemas com a família. Diana espera que ele resolva os problemas, pois a família é o mais importante.

 

Percorra a galeria e recorde o momento em que Diana foi abandonada na prisão pelo marido.

Aproveite para relembrar o motivo que levou Miguel a sair de casa: 

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