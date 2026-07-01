Vem aí em «A Madrasta»: Miguel conhece Diana sem imaginar que está diante da própria mãe

Em «A Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) vem a sair de casa e fica pregada ao chão. Acaba de ver o filho. Miguel (Bernardo Cascais) está junto da sua mota, a tirar o capacete da bagageira.

Diana emociona-se ao ver Miguel e sente uma tontura. Ele repara e vai ajudá-la. Diana sente um calafrio quando ele lhe toca. Miguel acha que já a viu antes e Diana diz que mora ali. Miguel conta que também está ali provisoriamente, porque está com problemas com a família. Diana espera que ele resolva os problemas, pois a família é o mais importante.

Percorra a galeria e recorde o momento em que Diana foi abandonada na prisão pelo marido.

Aproveite para relembrar o motivo que levou Miguel a sair de casa: