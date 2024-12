Rendida, Rita Pereira assume: «São 6h da manhã e já vi isto 7 vezes»

No dia 25 de dezembro, Beyoncé voltou a atuar ao vivo. Desta vez, no intervalo do jogo de Natal da NFL, que é a liga desportiva profissional de futebol americano dos Estados Unidos da América.

O momento foi transmitido numa plataforma e os fãs ficaram rendidos a toda a atuação. Rita Pereira, que é fã, não ficou indiferente a este espetáculo.

«São 6h da manhã e já vi isto 7 vezes. Dos melhores 13 minutos deste Natal. Obrigada Bey. There's no one like her.», começou por escrever.

A atriz deixou, ainda uma garantia: «Podem não gostar da música, podem não gostar do estilo mas gente, não há nenhum artista no mundo que faça um show como os dela. É tudo muito incrível. As ideias, os cenários, o guarda roupa, as coreografias, a voz, a entrega, a força, não há igual!!!!».

Beyoncé está a preparar um grande anúncio já para o mês de janeiro.

E ainda entregou música nova