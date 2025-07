«Dias assim são tudo»: Pedro Bianchi Prata, noivo de Maria Botelho Moniz, vive o dia que todos os pais desejam

Momentos que aquecem o coração : Pedro Bianchi Prata partilhou um vídeo comovente de um dia especial passado com o filho Vicente.

Aventura e afeto em perfeita sintonia : Desde o pequeno-almoço em família até à visita ao Off-Road Center.

Maria Botelho Moniz reage com emoção: A apresentadora dos Diários do Big Brother comentou com carinho a publicação do companheiro.

Pedro Bianchi Prata partilhou nas redes sociais um vídeo enternecedor do filho Vicente, fruto da sua relação com a apresentadora Maria Botelho Moniz. Nas imagens, é possível ver um momento de pura cumplicidade que está a encantar os seguidores.

Pedro Bianchi Prata, companheiro da apresentadora dos Diários do Big Brother, Maria Botelho Moniz, emocionou os seus seguidores ao divulgar um vídeo ternurento do filho Vicente, que tem derretido corações pela naturalidade e carinho do momento registado.

No vídeo, publicado no Instagram, pode acompanhar-se um dia cheio de diversão e afeto entre pai e filho no "Off-Road Center":

Na descrição do vídeo, Bianchi partilhou os detalhes do dia especial: «Hoje foi dia de pai e filho. De manhã, fui ao quarto do Vicente, ajudei-o a vestir-se e fomos juntos tomar o pequeno-almoço. Depois brincámos antes do almoço com a mãe. À tarde, partimos para a nossa aventura no Off-Road Center, só os dois: sala das taças, medalhas do Dakar, passeio de Moto 4 com o Gilly e até uma paragem no trator. Antes de voltar, ainda vimos as motos a chegar da Baja Aragón. No carro pediu a música do momento – “Aperta com Ela” – e dois minutos depois… KO! Dias assim são tudo.»

O comentário mais marcante veio da mãe de Vicente: Maria Botelho Moniz reagiu com carinho, escrevendo: «O meu fofo».

Recorde este momento adorável em que o pequeno Vicente vê a mãe na televisão, enquanto é filmado pelo pai, Pedro Bianchi Prata:

