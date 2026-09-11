É uma das caras mais conhecidas de Portugal. E tinha 18 anos nesta imagem dos anos 80. Reconhece?

Bibá Pitta tem atualmente 61 anos e é uma das figuras mais conhecidas do panorama social português. Um rosto muito acarinhado pelo público, é escritora, mãe de família, influenciadora e socialite, sendo presença assídua em vários eventos e nas revistas.

Esta quinta-feira, tal como Carla Andrino, resolveu aderir à tendência que tem levado várias figuras públicas a partilhar imagens dos anos 80 nas redes sociais. E, tal como a atriz, também Bibá Pitta não precisou de recorrer à Inteligência Artificial para entrar na tendência.

No Instagram, a socialite publicou uma imagem em que surge quando tinha apenas 18 anos, precisamente na década de 80.

«E não é muito mais giro? Tudo ao natural… eu nos anos 80!!! Adoro!!! Tinha 18, essa é que é essa, já lá vão 46!!!», escreveu na legenda da publicação.

Nascida Maria Isabel de Mascarenhas Pitta, Bibá Pitta é descendente de aristocratas e é mãe de cinco filhos, fruto do casamento com Fernando Gouveia.