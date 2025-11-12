Tem bichos-da-prata em casa? Saiba como acabar com eles de forma simples e eficaz

Já reparou em bichos-da-prata a aparecerem sobre os móveis ou dentro das gavetas? Para evitar que estes pequenos intrusos se instalem em locais indesejados, como debaixo dos móveis ou em zonas de arrumação, é importante adotar algumas medidas simples de prevenção.

Estes insetos preferem ambientes escuros e são atraídos por resíduos de amido, restos de alimentos e papel, o que torna as áreas de armazenamento e as dispensas particularmente vulneráveis. Especialistas explicaram ao site How Stuff Works quais os cuidados a ter para evitar que os bichos-da-prata apareçam em casa.

Como prevenir infestações

Reduzir a acumulação de tralha

A melhor forma de impedir que os bichos-da-prata se instalem é eliminar os esconderijos. Guardar objetos em caixas de plástico rígido, em vez de caixas de cartão, e manter o ambiente organizado são passos fundamentais. Infestações mais sérias estão muitas vezes associadas à acumulação e desorganização de objetos.

Limpeza regular

É essencial limpar com frequência as áreas debaixo dos móveis e o interior das gavetas. Aspirar esses espaços é uma forma simples e eficaz de eliminar resíduos que possam atrair os bichos-da-prata. Durante as limpezas sazonais, não se esqueça de inspecionar esses locais.

Reduzir a humidade

A humidade elevada é um dos principais fatores que favorecem a presença destes insetos. O uso de desumidificadores ou ventiladores nas zonas mais húmidas — como caves ou casas de banho — ajuda a manter o ambiente menos propício à sua proliferação.

Inspecionar periodicamente os espaços de armazenamento

Os especialistas recomendam verificar regularmente os locais onde guarda objetos. Sempre que mover itens de um sítio para outro, certifique-se de que não está a transportar pragas consigo. Inclua nessa verificação gavetas, prateleiras e zonas de difícil acesso.

Evitar fontes de alimento

Os bichos-da-prata são atraídos por alimentos ricos em amido, como cereais, massas ou restos de comida. Para prevenir o problema, armazene estes produtos em recipientes herméticos e mantenha as superfícies limpas, sem migalhas ou resíduos alimentares.