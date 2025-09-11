Bidés clássicos já eram: este acessório de 43€ instala-se na sanita e faz toda a diferença

Bidés clássicos já eram: este acessório de 43€ instala-se na sanita e faz toda a diferença - TVI
SAMODRA Bidé para WC
SAMODRA Bidé para WC

Este dispositivo transforma a sanita e substitui o bidé clássico

Bidés e papel higiénico começam a perder espaço para soluções mais modernas e práticas. O acessório da Samodra, disponível na Amazon por 43€, tem avaliação média de 4,6 estrelas em mais de duas mil opiniões e ultrapassou as 100 compras no último mês. Discreto e fácil de instalar, está a mudar a forma como muitas pessoas encaram a higiene diária em casa.

Com apenas 0,5 cm de espessura, o dispositivo encaixa diretamente na sanita e cumpre a mesma função de um bidé, mas sem ocupar espaço extra. Uma utilizadora descreve a experiência: “Estou encantada! Muito cómodo e prático. Instalei-o para substituir o bidé porque queria mais espaço na casa de banho, mas sem perder as suas funções. Não me arrependo!”.

A instalação é simples e pode ser feita por qualquer pessoa em poucos minutos, já que o kit inclui adaptadores, mangueiras e todos os componentes necessários. Compatível com a maioria das sanitas padrão, não exige obras nem assistência técnica, mantendo um aspeto moderno e limpo.

O controlo da pressão da água é feito através de um botão rotativo intuitivo, o que permite ajustar a intensidade de forma precisa. Esta funcionalidade proporciona frescura imediata e reduz significativamente a utilização de papel higiénico. Além disso, o bocal tem sistema de autolimpeza, garantindo que se mantém higiénico sem esforço acrescido.

Fabricado com materiais resistentes, este aparelho foi desenhado para durar e destaca-se também pela relação qualidade-preço. “Em relação qualidade-preço está muito bem. Procurava um modelo básico e superou as minhas expectativas!”, comenta uma utilizadora. Para muitos compradores, o benefício vai além da comodidade: trata-se de uma alternativa mais sustentável e eficaz. Como resume um utilizador: “Este é o futuro da higiene pessoal”.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

