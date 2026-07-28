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Morreu o famoso comediante que conquistou gerações. «Celebridade de muitos talentos»

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  • Há 2h e 29min
Morreu o famoso comediante que conquistou gerações. «Celebridade de muitos talentos» - TVI
Imagem de morte e luto
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Bill Oddie morreu aos 85 anos. Comediante e apresentador de televisão. era famoso pelos programas de vida selvagem nos quais participou

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Bill Oddie morreu aos 85 anos. Celebridade de múltiplos talentos, o comediante e apresentador de televisão era conhecido desde os anos 70. Membro do famoso trio cómico The Goodies. apresentou vários formatos televisivos sobre a vida selvagem na BBC.

«O Bill era uma celebridade de múltiplos talentos: apresentador de programas sobre vida selvagem, radialista, comediante, escritor, compositor, músico e conservacionista. No entanto, a fama nunca foi o que ele mais valorizava. Em vez disso, ele incentivava-nos a respeitar e proteger o meio ambiente. Ele ensinou-nos a admirar as suas maravilhas. Ele protestou, fez lobby e liderou campanhas em sua defesa», lamentou um amigo de Bill Oddie.  

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