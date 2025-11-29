Black Friday: esta air fryer de 6,5 litros caiu para 50 € e tornou-se uma das mais procuradas

Entre as promoções fortes desta Black Friday, uma das que mais tem chamado a atenção é a air fryer Princess de 6,5 litros, que viu o preço descer de 100 € para 50 €. A popularidade não surgiu por acaso: o modelo soma mais de 23 mil avaliações e mantém uma média de 4,5 estrelas, reforçando o impacto que tem tido em cozinhas onde a conveniência e a rapidez fazem realmente a diferença. Há quem a descreva como “muito prática” e até quem diga que “substituiu completamente o forno”, o que mostra bem o espaço que conquistou no quotidiano de muitas famílias.

Capacidade ampla e resultados consistentes

A dimensão de 6,5 litros revela-se um dos grandes atrativos, permitindo preparar cerca de 1,5 kg de batatas fritas de uma só vez — uma vantagem para quem cozinha para várias pessoas ou procura agilizar refeições. A circulação de ar quente assegura uma cozedura uniforme com até 80% menos gordura, mantendo textura e sabor. Entre os testemunhos mais frequentes, vários compradores referem que as batatas “ficam muito bem e mais saudáveis”, além de destacarem a rapidez com que o aparelho cozinha quando comparado com métodos tradicionais.

Versátil para diferentes tipos de refeições

Apesar de ser frequentemente associada a batatas fritas, esta air fryer tem sido elogiada pela versatilidade. Consumidores relatam utilizá-la “quase todos os dias”, não só para snacks, mas também para carnes, legumes e até bolos. O espaço interno é outro ponto positivo, sendo mencionado que “cabe um frango inteiro” sem esforço.

Com 12 programas automáticos e a possibilidade de ajustar manualmente tempo e temperatura, adapta-se facilmente a diferentes receitas e rotinas. O divisor incluído permite cozinhar dois alimentos em simultâneo, algo especialmente útil em dias mais preenchidos, quando se procura preparar refeições completas em menos tempo.