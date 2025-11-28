Black Friday: queda de preço impressionante coloca este aspirador robot no topo das escolhas

Black Friday: queda de preço impressionante coloca este aspirador robot no topo das escolhas - TVI
LEFANT M330 Pro Robot Aspirador
LEFANT M330 Pro Robot Aspirador

Fotografia: Amazon.es

Nesta Black Friday, um dos descontos mais chamativos recai sobre o aspirador robot Lefant M330 Pro, que passa dos habituais 499 € para apenas 129 €. A diferença de preço é tão expressiva que tem atraído milhares de consumidores que procuram uma solução prática para manter a casa limpa sem esforço. Só no último mês foram vendidas mais de mil unidades, e as 4,2 estrelas em mais de 14 mil avaliações reforçam a confiança no modelo.

Limpeza inteligente para uma rotina mais leve

O Lefant M330 Pro destaca-se pela navegação a laser dToF, capaz de criar um mapa preciso da casa até 15 metros de distância. Isto permite limpar de forma organizada, sem repetir zonas já tratadas. A deteção de obstáculos a 190° ajuda a evitar móveis, cabos e pequenos objetos, enquanto o design ultrafino — apenas 95 mm — facilita o acesso a áreas difíceis, como debaixo de sofás e camas.

Com 150 minutos de autonomia, consegue abranger espaços amplos sem interrupções e regressa sozinho à base sempre que precisa de recarregar.

aspirador robot m330

Aspira e lava numa única passagem

Além da sucção, o modelo integra uma função de lavagem, graças ao depósito de 200 ml e à esfregona lavável incluída. Para quem aprecia uma casa impecável sem perder tempo, esta combinação torna-se especialmente útil. O depósito pode ser esvaziado assim que o robot termina o ciclo, evitando acumulações de água quando a função de lavagem não é necessária.

Os utilizadores destacam a eficácia: um deles refere que encontrou “mais sujidade no chão do que imaginava”, outro sublinha que o aparelho é “ideal para apartamentos com cerca de 100 m²”.

Controlo simples, onde quer que se esteja

A aplicação dedicada permite definir rotas, criar zonas interditas, programar horários e alternar entre modos de limpeza. Existe ainda compatibilidade com Alexa e controlo através do Apple Watch, ideal para quem gosta de manter tudo organizado com apenas alguns toques.

Uma grande ajuda em casas com animais

Para famílias com cães ou gatos, o robot inclui um bocal de sucção pensado para evitar que os pelos fiquem presos. O depósito de 450 ml reduz a necessidade de esvaziamento frequente e a deteção automática de tapetes aumenta a potência sempre que encontra uma carpete. Um utilizador resume bem a experiência: o aparelho “recolhe sem esforço os pelos e a sujidade deixados pelos meus dois gatos e pelo meu cão”.

O modelo funciona com redes Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz e inclui garantia de 2 anos, além de apoio ao cliente permanente.

Feedback muito positivo e uma poupança difícil de ignorar

Muitos compradores elogiam a relação qualidade-preço. Há quem realce que o desempenho “superou todas as expectativas”, não só na aspiração, mas também na lavagem. Outros destacam a forma como o equipamento simplifica a rotina de limpeza, especialmente em casas com maior movimento.

Com entrega gratuita entre 2 de dezembro e 2 de janeiro e uma redução de 370 € face ao preço original, o Lefant M330 Pro surge como uma oportunidade pouco comum para quem procura uma solução acessível, eficiente e capaz de manter a casa impecável com o mínimo de intervenção.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

