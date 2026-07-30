Entre gargalhadas, lapsos e falas trocadas: as imagens de A Madrasta que nunca chegam à televisão

Na televisão, tudo parece perfeito. As cenas são intensas, as emoções estão ao rubro e cada palavra surge no momento certo. Mas, longe da versão final que chega aos espectadores, as gravações de A Madrasta escondem momentos bem diferentes.

Ataques de riso em cenas dramáticas, falas trocadas, lapsos inesperados e situações que obrigam a repetir a mesma sequência várias vezes fazem parte do dia a dia dos atores. São estes pequenos imprevistos que revelam o lado mais descontraído e divertido dos bastidores da novela da TVI.

Enquanto, no mais recente episódio, Diana (Inês Castel-Branco) deixa o grupo de amigos em sobressalto ao querer recuperar as suas ações, atrás das câmaras o ambiente é bem mais leve, com muitas gargalhadas entre o elenco.

No Instagram das Novelas TVI foram agora revelados alguns dos bloopers mais divertidos das últimas gravações. Um conjunto de imagens raras que mostra aquilo que os espectadores nunca veem quando a novela chega ao ecrã.

Veja o vídeo e descubra os momentos mais caricatos dos bastidores de A Madrasta: