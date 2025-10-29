Bolo de bolacha à antiga: a receita mais rápida e tradicional

Já não tem necessidade de perder horas na cozinha para preparar um bolo de bolacha tradicional delicioso. A criadora de conteúdos @margaridacardosooo partilhou no Instagram uma versão prática e irresistível desta sobremesa clássica, perfeita para qualquer ocasião.
🍰 Ingredientes
- 2 pacotes de natas (400 ml, bem frias)
- 1 lata de leite condensado cozido
- 2 pacotes de bolacha Maria
- Café q.b. (para molhar as bolachas)
👩🍳 Preparação
- Bata as natas até ficarem bem firmes e cremosas.
- Junte o leite condensado cozido e volte a bater até obter um creme homogéneo.
- Passe rapidamente as bolachas por café quente.
- Numa travessa, alterne camadas de bolacha e de creme.
- Leve ao frigorífico durante, pelo menos, 4 horas antes de servir — o ideal é preparar de um dia para o outro.
Simples, rápida e deliciosa, esta receita promete conquistar todos os amantes de doces caseiros.
👉 Veja o passo a passo completo em vídeo [aqui].