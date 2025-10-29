Bolo de bolacha à antiga: a receita mais rápida e tradicional

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 47min
Bolo de bolacha à antiga: a receita mais rápida e tradicional - TVI
Bolo de bolacha
Bolo de bolacha
Imagens: Instagram Margarida Cardoso (@margaridacardosooo)

Simples, rápida e deliciosa, esta receita promete conquistar todos os amantes de doces caseiros.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Já não tem necessidade de perder horas na cozinha para preparar um bolo de bolacha tradicional delicioso. A criadora de conteúdos @margaridacardosooo partilhou no Instagram uma versão prática e irresistível desta sobremesa clássica, perfeita para qualquer ocasião.

🍰 Ingredientes

  • 2 pacotes de natas (400 ml, bem frias)
  • 1 lata de leite condensado cozido
  • 2 pacotes de bolacha Maria
  • Café q.b. (para molhar as bolachas)

👩‍🍳 Preparação

  • Bata as natas até ficarem bem firmes e cremosas.
  • Junte o leite condensado cozido e volte a bater até obter um creme homogéneo.
  • Passe rapidamente as bolachas por café quente.
  • Numa travessa, alterne camadas de bolacha e de creme.
  • Leve ao frigorífico durante, pelo menos, 4 horas antes de servir — o ideal é preparar de um dia para o outro.

Simples, rápida e deliciosa, esta receita promete conquistar todos os amantes de doces caseiros.
👉 Veja o passo a passo completo em vídeo [aqui].

Relacionados

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Exaustor impecável e sem gordura: como limpar em 5 minutos sem esfregar

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Hoje
1

Inês Aires Pereira arrasa com fotos sensuais, mas reparou neste pormenor?

qui, 13 mar
2

Exaustor impecável e sem gordura: como limpar em 5 minutos sem esfregar

Hoje
3

Pedro Bianchi Prata partilha momento marcante com o filho: «Basta um abraço para ficar completo»

qui, 4 set
4

«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país

Ontem
5

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor engana Rosa Maria e Sammy com uma história falsa

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Farto de exigências, Óscar ameaça Clarice

A Protegida
Hoje

No início dos anos 2000, era uma das mulheres mais bonitas de «Morangos com Açúcar». Como está em 2025?

Hoje

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

Ontem

«O pai volta sempre»: Com o pai ausente, Filho de Maria Botelho Moniz grita por ele e está a comover o país

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Passo a passo vou lá chegar…»: Carlos Areia comove fãs com lição de vida

Hoje

Bolo de bolacha à antiga: a receita mais rápida e tradicional

Hoje

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Hoje

Exaustor impecável e sem gordura: como limpar em 5 minutos sem esfregar

Hoje

«Muito amor»: Depois da gravidez, Inês Aires Pereira faz anúncio surpreendente

Ontem

Atriz famosa vive pesadelo ao ser assaltada

Ontem
Mais Fora do Ecrã