Bolo de bolacha à antiga: a receita mais rápida e tradicional

Já não tem necessidade de perder horas na cozinha para preparar um bolo de bolacha tradicional delicioso. A criadora de conteúdos @margaridacardosooo partilhou no Instagram uma versão prática e irresistível desta sobremesa clássica, perfeita para qualquer ocasião.

🍰 Ingredientes

2 pacotes de natas (400 ml, bem frias)

1 lata de leite condensado cozido

2 pacotes de bolacha Maria

Café q.b. (para molhar as bolachas)

👩‍🍳 Preparação

Bata as natas até ficarem bem firmes e cremosas.

Junte o leite condensado cozido e volte a bater até obter um creme homogéneo.

Passe rapidamente as bolachas por café quente.

Numa travessa, alterne camadas de bolacha e de creme.

Leve ao frigorífico durante, pelo menos, 4 horas antes de servir — o ideal é preparar de um dia para o outro.

Simples, rápida e deliciosa, esta receita promete conquistar todos os amantes de doces caseiros.

👉 Veja o passo a passo completo em vídeo [aqui].