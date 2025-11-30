Bolo de Cenoura com cobertura de chocolate: Receita irresistível para fazer em casa com os mais pequenos

O bolo de cenoura com cobertura de chocolate é um clássico que nunca falha — fofo, húmido e com aquela camada cremosa de chocolate que torna tudo ainda mais especial. Ana Guiomar, atualmente a gravar a novela «Amor à Prova», partilhou no seu espaço de receitas no Instagram, «Mãe, já não tenho sopa», esta versão simples e deliciosa do tradicional bolo de cenoura.

Se procura uma sobremesa prática, económica e perfeita para qualquer ocasião, este bolo de cenoura com cobertura de chocolate é a escolha certa. Veja como preparar esta receita passo a passo.

Ingredientes

300 g de cenoura

½ chávena de óleo

4 ovos

1 chávena de açúcar

2 chávenas de farinha

1 colher de sobremesa de fermento em pó

200 g de chocolate de culinária

2 colheres de sopa de manteiga

Como fazer bolo de cenoura com cobertura de chocolate

1. Preparar a massa

Num liquidificador, coloque a cenoura cortada em cubos, o óleo, os ovos e o açúcar. Triture tudo até obter um creme homogéneo.

2. Envolver os ingredientes secos

Adicione a farinha peneirada à mistura anterior, junte o fermento em pó e envolva bem até a massa ficar lisa e uniforme.

3. Levar ao forno

Unte uma forma e verta a massa. Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de 45 minutos. Vá fazendo o teste do palito para garantir que o bolo está cozido.

4. Preparar a cobertura de chocolate

Retire o bolo do forno e deixe arrefecer ligeiramente. Derreta o chocolate com a manteiga e, quando estiver bem cremoso, verta sobre o bolo ainda morno.

Dica final

Sirva simples ou com uma bola de gelado para um contraste perfeito. Este bolo de cenoura com cobertura de chocolate é ideal para lanche, pequenos-almoços ou para surpreender convidados de última hora.