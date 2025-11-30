Bolo de Cenoura com cobertura de chocolate: Receita irresistível para fazer em casa com os mais pequenos

O bolo de cenoura com cobertura de chocolate é um clássico que nunca falha — fofo, húmido e com aquela camada cremosa de chocolate que torna tudo ainda mais especial. Ana Guiomar, atualmente a gravar a novela «Amor à Prova», partilhou no seu espaço de receitas no Instagram, «Mãe, já não tenho sopa», esta versão simples e deliciosa do tradicional bolo de cenoura.
Se procura uma sobremesa prática, económica e perfeita para qualquer ocasião, este bolo de cenoura com cobertura de chocolate é a escolha certa. Veja como preparar esta receita passo a passo.
Ingredientes
- 300 g de cenoura
- ½ chávena de óleo
- 4 ovos
- 1 chávena de açúcar
- 2 chávenas de farinha
- 1 colher de sobremesa de fermento em pó
- 200 g de chocolate de culinária
- 2 colheres de sopa de manteiga
Como fazer bolo de cenoura com cobertura de chocolate
1. Preparar a massa
Num liquidificador, coloque a cenoura cortada em cubos, o óleo, os ovos e o açúcar. Triture tudo até obter um creme homogéneo.
2. Envolver os ingredientes secos
Adicione a farinha peneirada à mistura anterior, junte o fermento em pó e envolva bem até a massa ficar lisa e uniforme.
3. Levar ao forno
Unte uma forma e verta a massa. Leve ao forno pré-aquecido a 180 °C durante cerca de 45 minutos. Vá fazendo o teste do palito para garantir que o bolo está cozido.
4. Preparar a cobertura de chocolate
Retire o bolo do forno e deixe arrefecer ligeiramente. Derreta o chocolate com a manteiga e, quando estiver bem cremoso, verta sobre o bolo ainda morno.
Dica final
Sirva simples ou com uma bola de gelado para um contraste perfeito. Este bolo de cenoura com cobertura de chocolate é ideal para lanche, pequenos-almoços ou para surpreender convidados de última hora.