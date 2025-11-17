Tem bolor nos azulejos na casa de banho? Faça isto e ficam impecáveis

Tem bolor nos azulejos na casa de banho? Faça isto e ficam impecáveis

Uma técnica barata, simples e eficaz.

Devido à humidade típica da casa de banho, os azulejos acabam frequentemente por acumular bolor. O vapor e o calcário tornam as manchas difíceis de remover e, se não forem tratadas a tempo, o bolor instala-se rapidamente entre os azulejos e nos cantos. No entanto, é possível eliminá-lo por completo utilizando ingredientes que já tem em casa.

Segundo o site Vía País, para aplicar esta técnica basta preparar uma mistura de vinagre branco com água quente e aplicar nos azulejos com um pano ou um pulverizador. Nas zonas mais afetadas, polvilhe bicarbonato de sódio e esfregue suavemente em movimentos circulares com uma esponja, um pano ou até uma escova de dentes velha, até que as manchas desapareçam. Depois, é só enxaguar, secar e, se quiser, adicionar algumas gotas de limão ou óleo essencial de lavanda para deixar um aroma fresco.

Para manter os azulejos sempre impecáveis, recomenda-se repetir esta limpeza semanalmente, evitar o uso de esponjas metálicas que podem riscar a superfície e aproveitar a mesma mistura para limpar o chuveiro, as torneiras e até os azulejos da cozinha.

