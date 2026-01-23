Muito mais baratas que as UGG! Estas botas de inverno são amorosas e só custam 25 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 21min
Muito mais baratas que as UGG! Estas botas de inverno são amorosas e só custam 25 euros - TVI
Botas de inverno dream pairs
Botas de inverno dream pairs
Foto: Amazon.es

Se as UGG são um clássico do inverno, estas botas provam que o conforto não precisa de custar os olhos da cara

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

As botas de inverno são indispensáveis quando o frio se instala, mas isso não significa que seja preciso gastar uma fortuna para ter os pés quentes e protegidos. As DREAM PAIRS FuzzyChic, disponíveis na Amazon, estão a conquistar cada vez mais pessoas e a gerar comparações inevitáveis com modelos bem mais caros, como as conhecidas UGG.

O design é simples e actual, com um pequeno laço decorativo na parte traseira que acrescenta um toque especial sem comprometer a versatilidade. São fáceis de conjugar com diferentes looks e funcionam bem tanto no dia a dia como em ocasiões mais descontraídas.

O exterior em camurça genuína vem com tratamento repelente à água, o que ajuda a proteger os pés da humidade ligeira e de pequenos salpicos. O forro interior em pelo sintético garante conforto térmico mesmo nos dias mais gelados. A palmilha em espuma viscoelástica torna cada passo mais suave, enquanto a sola em borracha sintética oferece boa aderência e flexibilidade.

Adquira as botas aqui

botas para a neve tipo ugg

Estas botas estão disponíveis em castanho, bege, preto e cinzento, tons neutros que combinam com praticamente tudo no guarda-roupa. A oferta de tamanhos vai do 36,5 ao 43, o que permite que sejam uma opção para diferentes tipos de pé.

Neste momento, o preço ronda os 25,40 euros, o que representa um desconto de 31% em relação ao valor habitual. Com uma avaliação média de 4,7 estrelas, mais de 300 opiniões e milhares de encomendas recentes, quem já as usa destaca sobretudo o conforto, o calor e a leveza. Há quem garanta que "mantêm os pés quentes mesmo com temperaturas negativas" e quem diga que "parecem pantufas de tão confortáveis". Estes comentários ajudam a perceber porque estas botas se tornaram uma das escolhas mais populares para o inverno e porque, por este preço, acabam inevitavelmente comparadas com alternativas que custam dez vezes mais.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Sim, estas sapatilhas da Adidas estão mesmo a 43€. É aproveitar antes que esgotem

Inacreditável! Ténis tendência em verde caíram para os 24 euros

«Leves como penas e frescos todo o dia»: este modelo da skechers está a 40€ na Amazon

Suaviza rugas, reduz inchaço e não deixa brilho. Este creme de marca conceituada está com desconto

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Terra Forte
Hoje
1

Aos 97 anos, Ruy de Carvalho brilha na passadeira vermelha com detalhe surpreendente

22 fev 2025
2

Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé

seg, 19 jan
3

Vem aí «Terra Forte»: Rosa Maria culpa Sammy e obriga-o a afastar-se da filha

Terra Forte
Ontem
4

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
14 dez 2025
5

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

ter, 20 jan
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie beijam-se

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Flor sai da mansão e vai viver para lugar inesperado

Terra Forte
Hoje

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Hoje

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

Hoje

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: André é espancado

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Boas notícias: Ruy de Carvalho em casa a recuperar e há mais motivos para celebrar

Hoje

Pedido de casamento à vista? David Carreira deixa a dúvida: «Será que disse que sim?»

Hoje

Carla Andrino faz surpresa emocionante a Mário Rui e deixa fãs em lágrimas

Ontem

Inês Herédia responde sem filtros e desmonta polémica sobre mulheres lésbicas

Festa é Festa
Ontem

«Estou passada»: Jéssica Athayde apanha Diogo Amaral em momento inesperado

Amor à Prova
Ontem

Filha de famosa e acarinhada atriz está desaparecida

Ontem
Mais Fora do Ecrã