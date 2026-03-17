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Parecem as «Maldivas em estado puro», mas fala-se português: Será este destino o segredo mais bem guardado?

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Parecem as «Maldivas em estado puro», mas fala-se português: Será este destino o segredo mais bem guardado? - TVI

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A Rota Ecológica dos Milagres, no litoral norte de Alagoas, é um paraíso preservado de quase 30 km de praias selvagens, coqueirais infinitos e águas turquesas que parecem pintadas à mão. Catarina Gouveia, que visitou por três dias, resume: “O melhor deixamos sempre para o fim, só não estávamos à espera de encontrar as Maldivas, em estado puro, no Brasil”. Para ela, é “o número 1, com as praias mais bonitas de sempre”, um segredo bem guardado do Nordeste.

A rota liga Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto de Pedras, com acessos por trilhas ecológicas e pouca estrutura para manter a natureza intacta. Destaques incluem Praia do Patacho (eleita das mais bonitas do Brasil), Praia do Toque com piscinas naturais na maré baixa, e Porto da Rua, ideais para descanso e mergulhos em águas mornas.

A 100 km de Maceió, atrai quem busca sossego em vez de multidões, com passeios de jangada e observação de peixes-boi no Projeto Tatuamunha. Catarina sonha já com uma casa por lá: “Já conheciam ou está na lista? Vale muito”. Um destino para quem quer Brasil caribenho sem sair do mapa nacional.

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