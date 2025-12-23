Casal de atores famoso fica noivo! O anel é único e original

Brienne Keller atriz que integra o elenco da novela «Terra Forte» e dá vida a Aline e Afonso Lagarto, que têm um filho em comum nascido em 2022, voltou a chamar a atenção dos fãs recentemente com uma notícia especial: o pedido de casamento, tornado público em dezembro de 2025.

O momento do noivado foi partilhado através de uma imagem marcante, que destacou o grande anel, de design original e colorido, captando a atenção de todos pela sua singularidade e beleza. A publicação rapidamente se tornou viral, atraindo milhares de comentários e reações nas redes sociais.

Entre os comentários, destacam-se mensagens de celebridades e amigos próximos do casal. A influencer e atriz Angie Costa escreveu: «WHAAATTT!!!! Que lindos!! Parabéns», enquanto o ator Vasco Pereira Coutinho reagiu com um surpreendido «HAN???». Outros seguidores também manifestaram entusiasmo com expressões como «Lindossssss» e «TÁ A GOZAR», entre muitas outras mensagens de carinho e admiração.

Com este gesto, Brienne Keller e Afonso Lagarto celebram mais um marco importante na sua relação, mostrando a cumplicidade e felicidade do casal, agora prestes a dar um passo ainda mais significativo na sua vida juntos. A partilha do anúncio do noivado não só encantou os fãs, como também reforçou a presença marcante do casal no panorama social e artístico.

