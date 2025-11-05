Receita de broas de mel, noz e passas: fáceis de fazer e perfeitas para dias frios

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 29min
Receita de broas de mel, noz e passas: fáceis de fazer e perfeitas para dias frios - TVI

Chuva lá fora? Faça estas deliciosas broas

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Broas de mel, noz e passas uma receita simples, prática e deliciosa. Assim que provar estas broas vai querer repetir esta receita muitas vezes.

Ingredientes

  • 3 ovos;
  • 175gr açúcar;
  • 75gr mel;
  • 175ml azeite;
  • 125gr nozes picadas;
  • 125gr passas de uva;
  • 1 c. chá erva doce;
  • 1 c. chá canela;
  • Raspa de 1 limão;
  • 500gr farinha com fermento;
  • Pitada de sal.

Preparação

  1. Num recipiente junte todos os ingredientes, menos a farinha, e envolva. Adicione a farinha, e amasse a massa.
  2. Molde pequenas bolas de massa, e coloque-as num tabuleiro forrado de papel vegetal. Pincele com gema de ovo. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até estarem douradinhas

Receita: Fábio Belo

Relacionados

Há 5 aparelhos que consomem energia mesmo desligados. Saiba quais e o que fazer

Castanhas assadas fáceis de descascar e sem deixar cheiro em casa: é assim que se faz

Mais Vistos

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
seg, 8 set
1

Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»

A Fazenda
Hoje
2

Rosa Bela está grávida? Há quem ache que sim!

Queridos Papás
qui, 2 jan
3

Inês Aires Pereira expõe situação preocupante do filho e pede ajuda urgente aos seguidores

seg, 3 nov
4

Cifrão e Noua Wong celebram o primeiro aniversário da filha! Veja as fotos da festa

22 ago 2024
5

«Espero só chegar tranquilo»: Pedro Bianchi Prata vive noite de angústia antes de regressar a Portugal

seg, 3 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o pacto de Sammy e Manuel que quase ninguém sabe

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Isabel é apanhada por Francisco a fazer o que não deve

A Protegida
Hoje

Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»

A Fazenda
Hoje

Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida

Queridos Papás
Hoje

«Estamos muito orgulhosos de ti»: Cifrão declara-se à mulher da sua vida

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima apanha Dudu e Rosinha aos beijos

Terra Forte
Ontem
FORA DO ECRÃ

Uma sala de sonho, piscina e muito mais: Catarina Gouveia abre as portas da sua casa luxuosa

Hoje

«Adivinhem quem vai ser avó?»: Atriz acarinhada pelos portugueses vive uma das melhores fases da sua vida

Hoje

Aos 15 anos, irmã de ator famoso submete-se a tratamento raro nos EUA e enfrenta luta pela vida

Queridos Papás
Hoje

Atores vivem noite de pesadelo com a tempestade: «Nunca tinha visto...»

A Fazenda
Hoje

«Estamos muito orgulhosos de ti»: Cifrão declara-se à mulher da sua vida

Ontem

O segredo tão bem guardado de Kelly Bailey é agora revelado

A Fazenda
Ontem
Mais Fora do Ecrã