Receita de broas de mel, noz e passas: fáceis de fazer e perfeitas para dias frios

Broas de mel, noz e passas uma receita simples, prática e deliciosa. Assim que provar estas broas vai querer repetir esta receita muitas vezes.
Ingredientes
- 3 ovos;
- 175gr açúcar;
- 75gr mel;
- 175ml azeite;
- 125gr nozes picadas;
- 125gr passas de uva;
- 1 c. chá erva doce;
- 1 c. chá canela;
- Raspa de 1 limão;
- 500gr farinha com fermento;
- Pitada de sal.
Preparação
- Num recipiente junte todos os ingredientes, menos a farinha, e envolva. Adicione a farinha, e amasse a massa.
- Molde pequenas bolas de massa, e coloque-as num tabuleiro forrado de papel vegetal. Pincele com gema de ovo. Leve ao forno, pré-aquecido a 180º, até estarem douradinhas
Receita: Fábio Belo