O gesto romântico de Bernardo Sousa com Bruna Gomes que está a 'derreter' os fãs

Bernardo Sousa que teve uma participação especial na novela da TVI «Rua das Flores», está no Brasil com a mulher Bruna Gomes, a desfrutar do sol, do calor e do Carnaval do Rio de Janeiro. O casal tem partilhado vários momentos da viagem, mas um vídeo, em particular, encantou os seguidores. No registo, Bruna Gomes prepara-se para uma festa de Carnaval, aplicando um creme com brilhantes pelo corpo todo.

A influencer pede ajuda ao marido, e Bernardo Sousa, com carinho, espalha o creme nas costas da cara metade, enchendo-a de mimos.

Na caixa de comentários, pode-se ler: «Lindos beijinhos», «Lindos», «Três brilhos maravilhosos », «Esse brilho. lindos sempre», «Maravillhosos», «Lindos por fora, fantásticos por dentro».

De recordar que «Rua das Flores» que se estreou a 18 de abril de 2022 é da autoria de Roberto Pereira e é descrita como uma novela inesperada e desconcertante.

História da 'Rua das Flores’

Tília não impinge o seu trabalho a ninguém, no entanto, todos naquela rua a procuram, embora ninguém o admita. Por vergonha, mas também por ninguém querer acreditar verdadeiramente nas profecias de Tília... que, em boa verdade, acabam sempre por se concretizar. E é justamente no concretizar de uma dessas profecias que começa a nossa história.

Todavia, a Rua das Flores é muito mais que dona Tília. É uma rua também invulgar, por numa das pontas estar a ser construído um prédio, que fará daquela rua uma rua sem saída. E se aquela população já tinha guerras de sobra por cada um dos lados da rua pertencer a freguesias diferentes, agora terão um conflito ainda maior: é que a rua vai passar a ser um beco, derivado a uma construção em que ninguém conhece o dono.

Na Rua das Flores não há dia em que as confusões não sejam mais do que muitas, o que vai piorar quando descobrirem que desapareceu o caderno onde Tília apontava todas as suas previsões. Ou seja, está lançado o pânico da Rua das Flores! É que se o caderno desapareceu, alguém o tem. E esse alguém passará a saber tudo sobre toda a gente. E não existe por ali, quem não tenha segredos a esconder... segredos esses que vão começar a ser espalhados pela Rua, sem revelar de quem são. E todos os habitantes passam a desconfiar uns dos outros.

Sabia que...

Inês Aires Pereira, Nelma Serpa Pinto, Cristiana Jesus, Luisinha Oliveira, José Condessa, Ana Rita Clara, Bruna Gomes, Bernardo Sousa, Flávio Furtado, Ricardo Pereira e a mulher, Francisca, e Gabriela Barros são alguns dos famosos portugueses que viajaram até ao Brasil, o país do samba, para aproveitar o Carnaval ao calor e com o pé na areia.

Estas caras conhecidas da televisão portuguesa têm partilhado diversos registos fotográficos no Instagram, revelando alguns dos momentos inesquecíveis que estão a viver no Brasil.

