Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

A comentadora e influencer Bruna Gomes, de 29 anos, uma das figuras mais populares do momento, voltou a dar que falar com uma declaração inesperada. Conhecida pelo seu carisma, autenticidade e presença constante nas redes sociais e na televisão, a companheira do piloto Bernardo Sousa deixou uma confissão curiosa que ninguém esperava — e fê-lo precisamente no Instagram da TVI.

Atualmente, Bruna Gomes integra o painel de comentadores da TVI, ao lado de Flávio Furtado no Secret Story, onde comenta com humor e sensibilidade os momentos mais intensos do programa. Mas foi durante o evento de apresentação da nova grelha da TVI que Bruna surpreendeu todos com um gosto pessoal que até agora mantinha em segredo. Entre sorrisos, a influencer revelou que é fã assumida de novelas e que, mesmo com a agenda preenchida, arranja tempo para se manter a par de tudo o que acontece: “No Instagram da TVI gosto de ver os cortes das novelas, tem lá tudo e vou-me atualizando”, confessou.

Esta partilha inesperada reforça o vínculo entre Bruna e o universo da TVI, demonstrando que a comentadora não é apenas uma cara do canal, mas também uma espectadora entusiasta do seu conteúdo, sempre atenta às histórias que conquistam o público português.

Bruna Gomes prova assim que, mesmo entre gravações, eventos e compromissos, continua a acompanhar de perto o mundo das novelas.

