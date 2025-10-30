Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:24
Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI - TVI

A influencer não resiste a isto.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A comentadora e influencer Bruna Gomes, de 29 anos, uma das figuras mais populares do momento, voltou a dar que falar com uma declaração inesperada. Conhecida pelo seu carisma, autenticidade e presença constante nas redes sociais e na televisão, a companheira do piloto Bernardo Sousa deixou uma confissão curiosa que ninguém esperava — e fê-lo precisamente no Instagram da TVI.

Atualmente, Bruna Gomes integra o painel de comentadores da TVI, ao lado de Flávio Furtado no Secret Story, onde comenta com humor e sensibilidade os momentos mais intensos do programa. Mas foi durante o evento de apresentação da nova grelha da TVI que Bruna surpreendeu todos com um gosto pessoal que até agora mantinha em segredo. Entre sorrisos, a influencer revelou que é fã assumida de novelas e que, mesmo com a agenda preenchida, arranja tempo para se manter a par de tudo o que acontece: “No Instagram da TVI gosto de ver os cortes das novelas, tem lá tudo e vou-me atualizando”, confessou.

Veja aqui o testemunho da influencer: 

Esta partilha inesperada reforça o vínculo entre Bruna e o universo da TVI, demonstrando que a comentadora não é apenas uma cara do canal, mas também uma espectadora entusiasta do seu conteúdo, sempre atenta às histórias que conquistam o público português.

Bruna Gomes prova assim que, mesmo entre gravações, eventos e compromissos, continua a acompanhar de perto o mundo das novelas.

Veja aqui outro momento divertido de Bruna com o seu noivo Bernardo Sousa: 

Veja também: 

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça - Novelas - TVI

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente - Novelas - TVI

Relacionados

«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Mais Vistos

"Devia ser proibido": o pior tipo de café para ter em casa é dos mais consumidos em Portugal

Ontem
1

Matilde Breyner mostra novo “amor” e Tiago Felizardo não resiste: «Estamos numa relação a três? »

Ontem
2

Matilde Breyner partilha foto do marido e está a dar que falar: «Tudo certo até a ultima foto»

seg, 16 jun
3

Exaustor impecável e sem gordura: como limpar em 5 minutos sem esfregar

Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Terra Forte
sex, 24 out
5

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Eis o plano de Flor para descobrir a verdade sobre Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Mónica e Gonçalo ficam incrédulos com os novos acontecimentos

A Protegida
Hoje

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

Hoje

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Hoje

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy faz uma promessa a Maria de Fátima. Irá cumprir?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Bruna Gomes confessa vício secreto. E tem tudo a ver com as novelas da TVI

Hoje

«Tenho outra filha que precisa muito de mim»: Bárbara Norton de Matos ergue-se após polémica e deixa recado para todos

Hoje

«Já perdemos três pessoas da família»: Atriz famosa está de luto e desabafa desgraça

Hoje

“Longe mas sempre perto”: Cara da TVI foi mãe e Ana Guiomar envia presente

Hoje

Casal muito famoso vai ser pai: «Não se diria que combinavam»

Hoje

«Não há grandes segredos»: Maria Botelho Moniz revela quem é a pessoa que transformou a sua imagem

Hoje
Mais Fora do Ecrã