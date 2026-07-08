Vem aí em «Terra Forte»: Caio está perdidamente apaixonado por Dani?

Em «Terra Forte», Dani (Camy Ribau) controla a fúria ao ver Caio (Bruno Cabrerizo) e vai atrás dele para a cozinha, enquanto Rosinha (Francisca Salgado) explica a Babi (Melissa Matos) que Luna pode ser a solução para Dudu (Tomás Taborda) por ser sua irmã.
Dani acusa Caio, de ter regressado a Florianópolis apenas para se envolver com outras mulheres. Ele beija-a e diz que ainda a ama, afirmando que está disposto a tudo para ficar com ela. Dani acaba por corresponder.
Dani afasta-se dele, sem acreditar no que ele diz, mas ele mantém-se confiante de que a vai reconquistar.
Recorde porque acabou a 'relação':