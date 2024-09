Decidido, Bruno Cabrerizo muda de visual

Esta segunda-feira, 9 de setembro de 2024, Bruno Cabrerizo deixou a internet ao rubro com um vídeo, nos Instastories, em que se vê o cabelo a ser cortado.

O artista mostra tido o processo e o resultado final. Fica-lhe muito bem, não acha?

Recorde-se que o ator dá vida a Gabanna Júnior em «Festa é Festa»: Filho de mãe italiana e pai brasileiro. Foi uma promessa do hóquei de praia Carioca (que não usa patins). A mãe confiante de que ele iria ser uma estrela de hóquei em Itália mandou-o, na juventude, para Itália, para se dedicar à carreira de hóquei na Europa. Acontece que Gabanna teve uma queda feia a primeira vez que tentou usar patins e nunca mais aprendeu a patinar devido à fobia que desenvolveu. Contudo, os pais não aceitaram que ele desistisse da sua paixão, o hóquei, e assim foram pagando vários cursos de treinador. Apesar de ter apenas treinado uma equipa pequena e sem expressão, o seu avô, e amigo de Corcovada dos tempos do Brasil, mentiu sempre a todos sobre a carreira do neto. Corcovada, crente de que o neto do seu amigo era um bom treinador, decide contratá-lo, como treinador adjunto, para vir ajudar a salvar o hóquei da Bela Vida. Gabanna, que está falido em Itália, e sofreu recentemente um desgosto amoroso quando a sua noiva Dolce o abandonou no altar, aceita o convite e acredita que vem treinar uma boa equipa de grande potencial. Assim, decide abraçar o projecto. Além dos vários cursos de treinador, Gabanna tirou cursos online de motivação desportiva e coach de atletas. Pode dizer se que é o Chagas Freitas do hóquei. Tem a mania que é bom e, acima de tudo, acha que é um motivador de massas.