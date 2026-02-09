Vem aí em «Terra Forte»: Caio rouba Maria de Fátima

Em «Terra Forte», Caio (Bruno Cabrerizo) conta a Cobra (ricardo Burgos) que suspeita que Rufino (Vitor Norte) sabe algo muito grave sobre Maria de Fátima (Rita Pereira) e decide aproveitar a ausência dela para abrir o cofre do escritório.

Caio vasculha o cofre de Maria de Fátima, descobre um fundo falso e retira uma cold wallet.

Caio liga a Cobra a confirmar que conseguiu retirar do cofre de Maria de Fátima exatamente o que ele lhe tinha pedido. Cobra reage satisfeito ao saber que o plano foi bem-sucedido.