Vem aí em «Terra Forte»: Cobra chateia-se com Caio e o acordo fica por um fio

  • Hoje às 10:45
Pode ser o fim de tudo o que estava planeado.

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) diz a Caio (Bruno Cabrerizo) estar na altura certa de ele seduzir Maria de Fátima (Rita Pereira) por ela estar insegura em poder perder Sammy (José Fidalgo), contando que ela anda a receber mensagens anónimas a avisá-la para a possibilidade de isso acontecer.

Caio recrimina Cobra por estar a fazer Maria de Fátima sofrer ao querer aproveitar a fragilidade dela de ser traída pelo marido, dizendo que ela não merece isso por ser alguém que lutou muito para chegar onde chegou. Cobra, desagradado com aquele discurso, diz a Caio querer acabar com aquele acordo que fizeram.

Recorde o acordo:

