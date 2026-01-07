Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

Em «Terra Forte», Caio (Bruno Cabrerizo) aparentemente apenas um assistente eficiente na Açoreana, mas ele é, na verdade, muito mais astuto do que deixa transparecer.

Começa a trabalhar na empresa como parte de um plano articulado por Cobra (Ricardo Burgos), seu amigo de longa data. Caso Maria de Fátima (Rita Pereira) esteja a enganar Cobra, ele conta com Caio para juntos, conseguirem roubar toda a sua fortuna. A lealdade de Caio, porém, começa a vacilar à medida que se aproxima de Maria de Fátima e percebe o seu potencial estratégico e de liderança.

Inteligente, discreto e estratega, Caio é um jogador atento que poderá trair Cobra se achar que ganha mais ao lado de Maria de Fátima..