Reviravolta em «Terra Forte»: Quem é Caio, o homem que quer acabar com a vida de Maria de Fátima?

  • Hoje às 09:24
Revelamos tudo.

Em «Terra  Forte», Caio (Bruno Cabrerizo) aparentemente apenas um assistente eficiente na Açoreana, mas ele é, na verdade, muito mais astuto do que deixa transparecer.

Começa a trabalhar na empresa como parte de um plano articulado por Cobra (Ricardo Burgos), seu amigo de longa data. Caso Maria de Fátima (Rita Pereira) esteja a enganar Cobra, ele conta com Caio para juntos, conseguirem roubar toda a sua fortuna. A lealdade de Caio, porém, começa a vacilar à medida que se aproxima de Maria de Fátima e percebe o seu potencial estratégico e de liderança.

Inteligente, discreto e estratega, Caio é um jogador atento que poderá trair Cobra se achar que ganha mais ao lado de Maria de Fátima..

