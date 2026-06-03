Vem aí em «Terra Forte»: Lembra-se de Caio? Ele está de volta e quer vingança

Em «Terra Forte», Sónia (Mafalda Tavares) está a varrer a entrada do Ninho quando Caio (Bruno Cabrerizo) chega. Sónia reconhece-o e corre espantada para o interior. Sónia diz a Delfina (Elsa Galvão) e Rufino (Vitor Norte) que acabou de ver Caio lá fora. Rufino diz que isso é impossível, esboçando ar incomodado.

Caio entra e lança um sorriso desafiador a Rufino, que fica muito tenso. Caio diz não lhe ter acontecido nada como todos pensavam, olhando incisivo para Rufino. Diz que decidiu regressar por adorar Florianópolis, indo depois tratar de esclarecer as autoridades que está tudo bem com ele, já estando ao corrente de tudo o que se passou com Maria de Fátima. Rufino puxa Caio para falarem. Caio questiona provocador Rufino se se assustou quando o viu.

Caio assume a Rufino querer ajustar contas com ele, avisando-o para ter cuidado para não ser apagado dentro de um carro e atirado ao mar. Caio sai disparado, deixando Rufino muito apreensivo.

Recorde como tudo aconteceu: