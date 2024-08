Bruno Madeira é um recém papá babado! Veja o novo registo do ator com o filho bebé

Bruno Madeira é um pai babado, de Mateus! No passado dia 21 de agosto, o ator partilhou um vídeo a passear com o filho! Contudo, no registo o ator apresenta-se com cara de sono... e a brincar escreveu: «Sono? Nah...».

Veja o vídeo, aqui:

De relembrar que os recentes papás foram pais pela primeira vez, de Mateus! A feliz notícia foi partilhada pelo ator nas redes sociais.

Na foto pode-se ver Mateus acompanhado pelo amigo de quatro patas, já em casa. Na descrição, pode-se ler: «O meu maninho Mateus já chegou! Já fui. Isto agora é tudo sobre ele não é?».

Bruno Madeira deu vida a Pedro em «Quero é Viver» e a Paulo em «Queridos Papás».

Catarina Clau é atriz e cantora. Foi jurada do programa da TVI «All together now».