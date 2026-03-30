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A Dyson continua a ser a referência estética, mas a verdade é que o mercado mudou. Hoje, já existem alternativas que entregam o mesmo desempenho prático sem exigir um investimento de luxo apenas pelo logótipo. O Bulelink Zenith G10, disponível na Amazon, é o exemplo perfeito desta nova realidade: um equipamento robusto que equilibra tecnologia de ponta com um preço racional.

Recomendo este modelo pela segurança que os dados transmitem: uma média de 4,8 estrelas em mais de 8.800 avaliações. Além disso, o momento é de oportunidade, já que o valor baixou de 213 € para 135 €. Nas avaliações, o veredito de quem já teve máquinas de 600 € é surpreendente: "Pedi primeiro o Dyson G1 e devolvi-o; este é muito melhor, mais manejável e fácil de limpar", afirma um dos utilizadores.

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O que torna este modelo uma escolha inteligente:

Poder de sucção rea l (55 Kpa): Eficaz em pelos de animais e carpetes, com relatos de utilizadores que garantem que "apanha tudo, mesmo o que não vemos a olho nu".

Autonomia superior: 65 minutos de utilização, permitindo limpar uma casa de 90 m² em modo máximo sem interrupções.

Manutenção simplificada: Um sistema de autolimpeza de 8 etapas que muitos consideram "mais completo e higiénico" do que o das marcas de topo.

A confiança nesta recomendação surge de um consenso invulgar entre utilizadores de vários países que decidiram abandonar as marcas de luxo. O veredito é transversal: enquanto uns garantem que este modelo "é muito mais completo e higiénico do que o Dyson", outros, que utilizavam o modelo V15, admitem que, apesar de robusto, este aparelho "é mais silencioso e fácil de manusear no dia a dia".

Há mesmo quem relate uma experiência surpreendente: "Costumo aspirar com o meu Dyson e fico satisfeito, mas quando passo com este logo a seguir, a água sai escura", provando que a eficácia de sucção chega onde os outros não alcançam. Com mais de 8 mil vozes a confirmar que esta "foi a melhor compra tecnológica de 2026", torna-se evidente que a performance de elite já não exige um investimento de 600 €.

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