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Esqueça a praia! Há um lugar em Portugal que promete as fotografias mais bonitas deste verão

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 4min
Esqueça a praia! Há um lugar em Portugal que promete as fotografias mais bonitas deste verão - TVI

Poucos conhecem este tesouro escondido em Portugal... e a lenda torna-o ainda mais especial. «Reza a lenda que se enterrou ouro mouro nesse local e ainda se encontra lá».

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Ainda é desconhecido das multidões, mas já está no roteiro dos que procuram os melhores segredos deste País. Não falamos de uma praia ou de uma piscina, mas de uma paisagem natural que promete as melhores fotos deste verão e das redes sociais.

Falamos das Buracas do Casmilo, em Condeixa-a-Nova, em plena Serra de Sicó. Aqui é possível fazer uma caminhada pela natureza (de pouca dificuldade) e apreciar o segredo que a natureza guarda há milhares de anos.

Esta é a maior concentração de buracas (grutas) de Portugal. Estas formações calcárias desenvolveram-se há milhares de anos quando clima era mais frio do que é atualmente.

Este vale, de uma beleza e paz impar, guarda uma lenda que atravessa gerações. «Reza a lenda que se enterrou ouro mouro nesse local e ainda se encontra lá».

Por lá reina o silêncio quase ensurdecedor. Perfeito para dias de férias com muita paz.

Como chegar ao Vale das Buracas do Casmilo:

Tome como ponto de referência a vila de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra.

 1 - Apanhe o IC2 em direção a sul

2- Siga para a povoação da Arrifana e depois em direção á aldeia de Casmilo

3-Quando chegar, terá todas as indicações para iniciar o trilho

Nota: Não se esqueça de levar água para a caminha e calçado confortável

 

 

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