Aos 47 anos, famosa atriz enfrenta raro tumor cerebral: «Estou grata por estar viva»

Busy Philipps revelou estar a atravessar um dos períodos mais delicados da sua vida. A atriz, conhecida do público pelas participações em séries como «Dawson’s Creek» e «Freaks and Geeks», contou à People que foi diagnosticada com um raro tumor cerebral maligno e que já foi submetida a duas intervenções cirúrgicas.

Aos 47 anos, a atriz descreve os últimos seis meses como «os mais estranhos» da sua vida. Apesar das dificuldades que tem enfrentado, não esconde o alívio por ter ultrapassado as fases mais complicadas: «Estou grata por estar viva».

O diagnóstico surgiu de forma inesperada. Em fevereiro, Busy decidiu realizar uma ressonância magnética de corpo inteiro, embora não tivesse sintomas específicos que levantassem suspeitas sobre a existência de um tumor. «Não sei por que eu quis fazer esse exame, eu só quis», explicou.

O exame acabou por detetar uma massa no cérebro com aproximadamente 2,6 centímetros. Depois de ser submetida a outros exames, a atriz recebeu o diagnóstico de um oligodendroglioma de grau 2, um tipo raro de tumor cerebral que apresenta um crescimento lento. Apesar de ser classificado como maligno, os médicos explicaram-lhe que este tipo de tumor tem, dentro dos gliomas malignos, um prognóstico considerado relativamente favorável.

Receber a notícia foi um momento particularmente difícil para Busy. A atriz contou que começou a hiperventilar enquanto tentava processar aquilo que estava a acontecer.

Entre todas as preocupações, havia uma que assumia especial importância: as duas filhas. Busy e Marc Silverstein são pais de Birdie, de 17 anos, e Cricket, de 13. Segundo a atriz, Birdie ficou especialmente assustada perante a possibilidade de perder a mãe.

A primeira cirurgia realizou-se a 2 de março e prolongou-se durante cerca de cinco horas. A equipa médica conseguiu retirar o tumor, que estava localizado no lobo frontal direito do cérebro.

A intervenção correu bem e Busy revelou que a recuperação inicial foi melhor do que tinha antecipado. Contudo, algumas semanas depois, surgiu uma nova complicação: a atriz desenvolveu uma infeção por estafilococos na zona da incisão.

Embora o problema tenha sido identificado precocemente, a infeção obrigou Busy a voltar ao bloco operatório para realizar uma segunda cirurgia.

Depois de tudo o que enfrentou, a atriz resume este período com uma frase que traduz a dimensão da experiência: «Estou grata por estar viva».