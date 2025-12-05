Cantor C4 Pedro vai ser pai do filho de uma atriz da TVI

C4 Pedro confirmou publicamente que é o pai do bebé de Sharam Diniz, revelação que rapidamente incendiou as redes sociais e gerou inúmeras reações.

A confirmação que muitos aguardavam chegou finalmente. C4 Pedro, agora identificado artisticamente como Nzamba Nkunku Mpetelo Messami, assumiu publicamente que é o pai do bebé de Sharam Diniz. O músico esclareceu todas as dúvidas durante uma entrevista ao «Show Biz Talk», da Platina FM, respondendo de forma direta e sem rodeios: «Sim, o filho da Sharam é meu». 

A revelação surgiu sem hesitações. Questionado sobre a paternidade, o artista adiantou-se, preferindo esclarecer o tema de uma vez por todas. No entanto, quando o assunto passou para um possível relacionamento com a modelo, C4 Pedro optou pelo silêncio, sublinhando que essa parte da sua vida quer manter «na esfera privada». Sobre o nome do bebé, admitiu que ainda «não há nada definido».

A confirmação rapidamente agitou as redes sociais e os seguidores reagiram com entusiasmo, surpresa e muito humor. Uma fã saiu em defesa do casal, afirmando:
«Mas qual é o vosso problema então? Eles são adultos, estão a criticar o quê? Olha, parabéns aos papais, que Deus abençoe o bebé e vocês.» Outro seguidor destacou a espontaneidade do músico, brincando com o momento da entrevista: «Ele todo sério, mas a pergunta de como vai chamar o filho lhe desmontou 🤣. Curto a leveza desse senhor.» Entre as reações, houve também quem não resistisse a relacionar a novidade com as músicas de C4 Pedro: «Então a música foi para ela: ‘ela é maravilhosa, formosa, dengosa. Eu sou um pistoleiro, atirador seguro’. Tem razão! 😂😂😂»

Recordamos que a atriz Sharam Diniz, de 34 anos, conhecida por dar vida a Nadir em «A Fazenda», revelou que está grávida. A confirmação veio através do Instagram, onde a artista partilhou uma fotografia inédita, mais sensual do que nunca, exibindo a sua barriguinha de grávida em lingerie vermelha.

