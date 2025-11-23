Pare já de lavar o cabelo assim: estes são os erros que podem danificar os seus fios

Descobrimos o passo que falta na rotina de quem tem cabelo oleoso

Lavar o cabelo é um gesto tão automático que, muitas vezes, nem pensamos se o estamos a fazer da forma mais correta. No entanto, alguns hábitos repetidos ao longo dos anos podem estar a impedir que o cabelo fique realmente brilhante, sedoso e saudável. Descubra os erros mais comuns que muitos de nós cometem sem se aperceber.

1. Lavar o cabelo com demasiada frequência

Aplicar champô demasiadas vezes remove os óleos naturais que protegem o cabelo, como explica a revista Vogue. Se quiser tomar um banho completo mas o cabelo não está sujo, opte por passar apenas água.

2. Usar champô em excesso

A quantidade também importa. Segundo o Bright Side, o cabelo deve estar bem molhado antes de aplicar o champô, sendo suficiente uma pequena dose para criar espuma. No final, é essencial enxaguar muito bem — pelo menos durante um minuto.

3. Secar o cabelo esfregando com a toalha

O cabelo molhado é mais frágil e, ao esfregá-lo vigorosamente, as cutículas partem-se, causando frizz. O ideal é deixar secar ao ar ou usar uma t-shirt de algodão para absorver o excesso de água.

4. Usar o condicionador sempre depois do champô

A ordem habitual pode não ser a ideal para todos os tipos de cabelo. Em cabelos finos ou sem volume, pode ser melhor aplicar condicionador antes do champô.

5. Usar champô com sulfatos

Apesar de existirem opiniões contraditórias sobre os sulfatos, é mais seguro evitá-los. Em cabelos pintados, são particularmente prejudiciais, pois danificam as cutículas e afetam a cor.

6. Aplicar champô em todo o cabelo

O champô deve ser aplicado sobretudo na raiz, onde se acumula a oleosidade. Nas pontas, que já são mais secas, o champô pode deixá-las ainda mais desidratadas.

7. Esfregar as pontas ao aplicar condicionador

Segundo a L’Oréal, esta prática não ajuda na absorção do produto e pode até criar nós, aumentando o risco de quebra do cabelo.

8. Enxaguar mal o cabelo

A pressa pode deixar resíduos de champô ou condicionador, provocando reações alérgicas e danificando a cor dos cabelos tintados.

9. Não usar condicionador

Pular este passo é um erro: o condicionador é essencial para hidratar, suavizar e dar brilho ao cabelo.

10. Aplicar o champô sempre no mesmo local

A maioria das pessoas aplica o champô sempre no topo da cabeça, o que pode causar irritação e descamação. O ideal é variar a zona de aplicação ou distribuir pequenas quantidades ao longo do couro cabeludo.

11. Escovar o cabelo molhado

Pentear o cabelo molhado causa danos, porque os fios estão no seu estado mais frágil. Espere que o cabelo seque ao ar antes de o escovar.

12. Lavar com movimentos circulares

Segundo a L’Oréal, o ideal é massajar o couro cabeludo com movimentos de “vai e vem”, e não em círculos, para evitar nós e manter a raiz solta.

13. Usar as unhas ao esfregar o couro cabeludo

Esfregar com as unhas fragiliza o couro cabeludo, podendo causar lesões e agravar problemas de descamação. Deve usar apenas a ponta dos dedos e as palmas das mãos.

14. Lavar com água demasiado quente

A água muito quente abre e parte as cutículas, deixando o cabelo áspero e sem brilho. Água morna é a melhor opção.

15. Usar condicionador na raiz

O condicionador deve ser apenas aplicado nas pontas. Na raiz, torna o cabelo mais oleoso e pode obstruir os folículos, reduzindo o crescimento.

16. Não escovar antes de entrar no banho

Segundo Nate Rosenkranz, citado pela Glamour, escovar antes de lavar ajuda a remover sujidade, cabelos soltos e nós, evitando danos durante a lavagem.

17. Usar produtos aleatoriamente

Trocar constantemente de produtos pode não ser benéfico. Deve escolher uma linha adequada ao seu tipo de cabelo e apenas mudar quando há alterações — por exemplo, depois de pintar o cabelo ou em mudanças sazonais.

18. Acreditar que champôs caros são sempre melhores

Nem sempre o preço dita a qualidade. Um champô deve apenas limpar suavemente — fórmulas com demasiados silicones podem não ser a melhor opção.

19. Deixar a toalha enrolada na cabeça

Manter o cabelo muito tempo enrolado na toalha pode favorecer fungos no couro cabeludo. Além disso, torcer a toalha pode partir os fios.

20. Usar produtos 2 em 1 como rotina

Segundo o site VivaBem, estes produtos devem ser usados apenas em situações pontuais, pois não conseguem desempenhar com eficácia as duas funções.