  TVI Novelas
  • Há 3h e 26min
Cabelo curto ou comprido depois dos 45 anos? O que realmente favorece o rosto das mulheres

Muitas mulheres questionam-se sobre o corte ideal. Eis a resposta.

Já todos ouvimos dizer que o cabelo comprido faz as mulheres parecerem mais velhas, mas será que, depois dos 45 anos, a diferença é assim tão evidente?

Segundo o site Glamour, um cabelo muito escuro, excessivamente liso, com cortes demasiado desbastados ou preso num penteado demasiado certinho pode, de facto, acentuar os traços e conferir um ar mais envelhecido. O mesmo acontece quando o cabelo está maltratado, sem brilho ou com pontas espigadas.

Ainda assim, o cabelo comprido pode transmitir um ar fresco e leve (basta saber tirá-lo partido). A cor, por exemplo, faz toda a diferença: tons mais suaves ou luzes discretas junto ao rosto ajudam a iluminar a expressão. Um corte simples, com camadas subtis, acrescenta movimento e volume. E, naturalmente, manter a saúde do cabelo é essencial: hidratar, cortar com regularidade e evitar penteados demasiado rígidos.

A verdade é que o grande “segredo” está nos cuidados que se dedicam ao cabelo. Com os tratamentos adequados, o cabelo comprido pode continuar a valorizar o rosto — e não o contrário.

