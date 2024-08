Vem aí em «Cacau»: Lalá provoca um incêndio em casa de Jaime

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) entra em casa com a ajuda de Angélico, fingindo ter perdido a chave de casa. Lalá retira de um saco um frasco decarbureto, fazendo uma experiência na sala para provocar um incêndio. Decide que o melhor sítio para fazer o incêndio será no quarto de Jaime (Sérgio Praia), somente precisando de tirar de lá antes as suas roupas.

Recorde o momento em que Jaime (Sérgio Praia), Júlia (Fernanda Serrano), Vitória (Teresa Tavares) e Salomão (Paulo Pires) concordam tensos ter sido muita coincidência a morte de Joana (Alda Gomes) quando ela estava prestes a retirar a acusação contra Jaime, que diz tenso achar que vai ser o suspeito número um daquela morte. Júlia diz ser óbvio que só pode ter sido Lalá a provocar aquele acidente.