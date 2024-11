Estes são os sapatos de Matilde Reymão que roubaram atenções! Saiba onde comprar, mas o preço não é para todos os bolsos

No passado sábado, Matilde Reymão e Nic von Rupp marcaram presença na prestigiada 'GQ Night of the Year'. Este evento, descrito como «uma celebração que une a elegância da GQ ao charme de Lisboa», reuniu algumas das figuras mais notáveis do panorama nacional e internacional, numa noite dedicada ao glamour, moda e reconhecimento de talentos, entre eles Luisinha Oliveira e José Condessa.

Matilde Reymão preparou-se para brilhar no evento da GQ Portugal no emblemático Hotel Tivoli Avenida da Liberdade, onde realizou uma sessão fotográfica antes de pisar a passerelle. A atriz optou por um vestido preto curto, que se destacou pela sua simplicidade elegante, demonstrando que menos é muitas vezes mais.

O elemento de destaque do look foi, sem dúvida, o calçado. Matilde arriscou e escolheu uns sapatos de salto alto pretos decorados com um arrojado pompom da mesma cor , que adicionou um toque de ousadia e originalidade ao conjunto. Apesar de serem um arraso, o preço dos sapatos podem ser um impedimento, uma vez que são da marca de luxo Yves Saint Laurent e custam 1 150 €.

