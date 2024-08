Vem aí em «Cacau»: Cacau tem nova consulta com o Hipnoterapeuta. Será que há avanços?

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) está numa nova consulta com o Hipnoterapeuta, que lhe pede que lhe fale do momento em que esteve com Marco antes de Marquinho nascer. Cacau volta a dizer que só se lembra de ela e de Marco (Diogo Amaral) se terem beijado sem que nada mais acontecesse, vendo-o como um amigo, e quando foi para Itacaré com ele também nunca tiveram relações sexuais.

Recorde o momento em que Regina (Christine Fernandes) disfarça a sua tensão por Cacau (Matilde Reymão) lhe dizer achar que devia tentar encontrar o rapaz de quem se lembrou por poder ser ele o pai do seu filho, não tendo ainda conseguido perceber se sente alguma coisa por ele.