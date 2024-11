Saiba porque a palavra «Cacau» é das mais pesquisadas esta manhã!

Nesta manhã desta quinta-feira, 7 de novembro de 2024, a palavra «Cacau» tem sido uma das mais pesquisadas na internet.

A razão é muito simples: no episódio emitido em antena esta quarta-feira (6 de novembro), Simone (Alexandra Lencastre) revelou que é irmã de Vitória (Teresa Tavares), que está doente com um cancro terminal e que, no máximo, pode ter 10 anos de vida.

Para além disto, foram reveladas duas grandes novidades: Tiago está decidido em dar um novo rumo à sua vida e Sal fica chocada com notícia bombástica.

Recorde-se que «Cacau» está a chegar ao fim e que as emoções estão ao rubro:

Tudo isto poderá ver, brevemente, na sua novela «Cacau» em TVI e TVIPLAYER. Fique atento ao nosso site, pois todos os dias revelamos um pouco mais do que está por vir na sua novela preferida.