Um enorme sucesso: a novela «Cacau» já foi vendida a 90 países

"Cacau" já está disponível em 90 países, com as mais recentes vendas para Israel e para os Balcãs, consolidando-se como uma das novelas portuguesas de maior sucesso no mercado internacional.

A novela "Cacau" e a “Fazenda” acabam de ser adquiridas por um canal israelita, marcando o início de uma nova fase para a exportação internacional da produção da TVI. É a primeira vez que as novelas da TVI são vendidas para este território.

Além de Israel, "Cacau" também conquistou os Balcãs. A novela será transmitida em diversos países da região, incluindo Sérvia, Bulgária, Bósnia, Croácia, Eslovénia e Montenegro, onde a TVI espera que a trama se torne um sucesso, dada a popularidade crescente das produções televisivas da TVI nesse território.

A novela produzida pela Plural Entertainment Portugal é da autoria de Maria João Costa com Direção de Projeto de Edgar Miranda.

A projeção internacional de “Cacau” e o volume de vendas já concretizadas, reforça uma vez mais a qualidade dos produtos de ficção da TVI, que têm vindo a afirmar-se de forma crescente e consistente no panorama internacional.