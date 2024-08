Vem aí em «Cacau»: Susana e Rui vão-se casar?

Em «Cacau», Marlene (Leonor Seixas) continua a insistir com Rui (Nuno Pardal) que só tem a ganhar se casar-se com Susana (Isabel Figueira), ainda para mais quando gosta dela, sendo fácil de provar que Susana é filha de Simone (Alexandra Lencastre) através da mancha de sangue que Simone deixou no quarto, conseguindo finalmente a estabilidade financeira que procura através dela. Rui parece ficar convencido.

Recorde o momento em que Rui diz a Susana que Simone não pode descobrir que ela está ali, dizendo que ela é capaz de tudo agora que passou umas noites na prisão por causa dela. Refere ter de pensar primeiro em como calar Marlene, que agora está aliada a Simone.